Concurso público com 433 vagas em Osasco tem edital alterado para inclusão de abono

O concurso público 01/2021 da Prefeitura de Osasco, com 433 vagas que exigem do ensino fundamental incompleto ao ensino médio, teve uma retificação no edital para a inclusão de abono para que os funcionários do município recebam pelo menos R$ 1.250,15 por mês. As oportunidades são para trabalhar em escolas do município.

A retificação do concurso público em Osasco, com a inclusão do abono, abrange as vagas que exigem ensino fundamental incompleto até a quarta série para os cargos de cozinheiro (130 vagas), servente de escola (100), zelador de escola (53); e, para os que têm ensino médio, inspetor de alunos (70). Para esses quatro cargos, o salário é de R$ 1.076,33 e a retificação do edital incluiu o abono complementar de R$ 173,82.

O concurso em Osasco inclui ainda 80 vagas para o cargo de oficial de escola, que exige ensino médio completo. Como a remuneração é de R$ 1.379,70, não há abono, que por lei complementa a remuneração de funcionários do município que recebem menos de 1.250,15.

Inscrições no concurso público em Osasco:

As inscrições para o concurso público 01/2021 da Prefeitura de Osasco serão realizadas de 20 de maio a 28 de junho, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). A taxa para os candidatos aos cargos de ensino fundamental incompleto até a quarta série é de R$ 44,50 e os de nível médio, R$ 56,50.

Clique aqui para ler o edital completo; e aqui para ler a retificação para a inclusão do abono para os cargos com salário menor que 1.250,15.

