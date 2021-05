Motoboy vive dia de fúria e destrói restaurante em que trabalhava, em Barueri

Um motoboy teve um dia de fúria e vandalizou um restaurante de comida japonesa onde trabalhava, em Barueri.

publicidade

O estopim para a revolta teria sido uma reclamação feita por uma cliente durante uma entrega. A mulher ligou para o estabelecimento e relatou que o entregador estava bêbado e havia sido mal educado com ela e, por isso, se recusava a receber o pedido. O dono pediu para o funcionário voltar ao restaurante.

Quando o motoboy voltou, chegou aparentemente embriagado e completamente transtornado. Quebrou vidros, diversos equipamentos, jogou comida no chão, deixando um rastro de destruição por todos os lados.

publicidade

Foram momentos de pânico para clientes e outros funcionários. “Ele começou a se alterar, e muito. Batia no vidro, esmurrava, xingava, estava fora de si. Meu medo era ele pegar alguém refém e fazer alguma coisa. Nunca havia visto uma pessoa daquele jeito”, relatou o dono do restaurante, à Record TV. “Ele queria destruir mais e mais, acabar com tudo”.

O motoboy não quis se pronunciar sobre o caso, que deve ir parar na Justiça. (Com informações da Record TV)

publicidade

EX-BBB// Técnico do Grêmio Barueri, Hadybala continua atrito e manda Eduardo Cunha ficar quieto