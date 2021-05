Técnico do Grêmio Barueri, Hadybala continua atrito e manda Eduardo Cunha ficar quieto

Anunciado como técnico do Grêmio Barueri, o ex-BBB Hadson Nery, o Hadybala, continua afiado nas redes sociais. Ele manteve a troca de farpas com o ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara Federal Eduardo Cunha e o mandou ficar quieto.

O atrito com o Eduardo Cunha começou após o ex-deputado, condenado por corrupção, declarar no Twitter que “pior que BBB só ex-BBB”. Hadybala rebateu: “Prefiro ser ex-BBB do que ser deputado cassado. Tenho orgulho e a chance de voltar a ser um BBB novamente. Agora lhe pergunto: tu pode voltar a ser deputado? Tu não merece ganhar nem para síndico de condomínio, teu lugar e na cadeia. Falei, tô leve”.

Eduardo Cunha tentou esfriar o assunto e se justificou: “Quando eu disse que pior que BBB, só ex-BBB, quis dizer que, pior que ver BBB, era ver ex-BBB. Não tinha nenhuma intenção de atacar quem quer que seja”. O agora técnico do Grêmio Barueri rebateu mais uma vez. Declarou que o ex-deputado “tá parecendo a Dilma se explicando” e o mandou ficar em silêncio.

Tá parecendo a Dilma se explicando aff 🤦🏻‍♂️ faz o seguinte 🤫🤫🤫 falei tô leve ✌🏼 https://t.co/bUuByYLPtw — Hadson Nery ⚽️ (@HadsonNery) May 13, 2021

O Grêmio Barueri surpreendeu ao contratar Hadybala como novo técnico. Inativo desde 2019, o time barueriense pretende retomar as atividades nas divisões iniciais do Campeonato Paulista. É a primeira experiência de Hadybala como treinador.

No Twitter, o agora técnico citou as referências para a nova carreira. “Me inspiro na minha vivência no futebol que foi por 16 anos como jogador, e tive oportunidade de trabalhar dentro e fora do Brasil, com vários treinadores bons de diferentes mentalidades e métodos de trabalho. É isso”.