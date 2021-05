Enfermeiro de Itapevi é destaque em reportagem da TV Globo

O enfermeiro Gustavo Rodrigues Gonçalves, do SAMU de Itapevi, foi destaque em reportagem especial exibida no “SPTV”, da TV Globo, nesta quarta-feira (12), data em que é celebrado o Dia Internacional da Enfermagem ou Dia do Enfermeiro.

Com pouco mais de um ano de pandemia, o enfermeiro tem sido um dos profissionais que atuam na linha de frente do combate à covid-19, lutando diariamente para salvar vidas. “Quando você pergunta para alguém quem é o profissional enfermeiro, [ele responde que] ‘é aquele que me acompanhou no leito, aquele que, quando eu liguei no 192, foi me buscar em casa e me ofereceu oxigênio quando eu estava no último folego’”, declarou Gustavo na reportagem.

O dia 12 de maio celebra a contribuição desses profissionais para a sociedade. A data foi escolhida em homagem ao aniversário da inglesa Florence Nightingale, fundadora da enfermagem moderna (1820 – 1910). Ela se destacou ao servir como treinadora de enfermeiras durante a Guerra da Crimeia, organizando atendimento aos soldados feridos.

O estado de São Paulo tem 551 mil profissionais da enfermagem. Somente na Grande São Paulo, que compreende os municípios de Itapevi, Osasco, Barueri e região, são 355 mil. Entre eles, Gustavo, que atua no SAMU de Itapevi.

“Aos meus colegas da enfermagem, vamos combater o bom combate e vamos vencer essa pandemia. Vamos sair mais fortes e vitoriosos”, finalizou. “Vocês já são vitoriosos e o que vocês têm feito durante essa pandemia… Vocês entraram para a história”, celebrou o jornalista Cesar Tralli.

“Parabéns e muito obrigado a todos vocês que diariamente se doam para salvar vidas. Fazendo usos das palavras do Cesar Tralli, vocês são vitoriosos, já entraram para a história”, destacou o prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos), nas redes sociais.

Homenagens

Em Carapicuíba, os profissionais da enfermagem que atuam na Unidade Básica de Saúde do Ariston foram homenageados com uma apresentação musical. A equipe recebeu ainda bolo e um copo personalizado como forma de agradecimento ao serviço prestado à população. A ação foi registrada e compartilhada nas redes sociais.

“Gratidão aos profissionais de enfermagem por tudo que fazem por aqueles que a gente ama”, declarou o prefeito Marcos Neves (PSDB). “São verdadeiros heróis”, concluiu.

Em Barueri, o prefeito Rubens Furlan (PSDB) também celebrou o trabalho dos profissionais. “A gente anda por aí e recebe elogio da população. Recebemos esse elogio e transmitimos para os nossos enfermeiros, são pessoas que estão na linha de frente, que não medem esforços para defender a vida dos outros. Meus sinceros parabéns a todos”, disse em um vídeo publicado nas redes sociais.

