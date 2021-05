Gil do Vigor terá quadro no programa de Fátima Bernardes

Novo contratado da Globo, o ex-BBB Gil do Vigor deve ter um quadro no programa “Encontro”, com Fátima Bernardes, segundo o jornal “Extra”.

Ontem, Gil demonstrou toda a empolgação ao exibir o crachá de novo funcionário da Globo: “Eu tô muito chique, Brasillllll! Já viram isso? Eu fui contratado pela @tvglobo! Tchaki Tcha Tchaki Tcha”, declarou, nas redes sociais. A emissora respondeu, por meio de seu perfil oficial: “Quero muito mais Tchaki Tcha por aqui!!!”.

Eu tô muito chique, Brasillllll! Já viram isso? Eu fui contratado pela @tvglobo! Tchaki Tcha Tchaki Tcha pic.twitter.com/4NGf5bFWcy — Gilberto Nogueira 🎓 (@gilnogueiraofc) May 11, 2021

Resta saber se Gil do Vigor vai adiar os planos de fazer PhD nos Estados Unidos, para onde tem previsão de ir morar no segundo semestre, ou se ele vai conciliar os estudos com a participação em atrações na emissora. O ex-BBB economista revelou recentemente que tem o sonho de ser presidente do Banco Central.

Durante sua passagem pelo BBB 21, Gil se destacou por seu modo irreverente. Ele citou passagens pela região nos tempos em que era missionário mórmon e disse que Osasco e Itapevi são lugares “das cachorradas”: “É onde me identifico”, emendou.

Gil dizendo que meu país OSASCO é mais legal que o Morumbi. É SOBRE ISSO! #bbb21 pic.twitter.com/h1ILWcft8I — Matheus Conthéaga 🌵⭐️🌎 (@teteusando) April 18, 2021

Um dos casos que marcaram Gil em sua passagem por Itapevi foi o “ranço” que pegou de Batatá Uou, um conhecido ex-vendedor de batatas da cidade, que chamava a atenção pelos gritos para atrair a clientela.

O brother relembrou, em conversa com Juliette em fevereiro, os sustos que levou com o modo extravagante do vendedor e disse que se assustava com ele: “Lá em Itapevi tem um homem que vende batata. Mas não é qualquer homem vendendo batata… Você está andando na rua e ele espera você chegar do lado dele e fala assim (gritando): ‘EI, OLHA A BATAAAATA!’. Minha irmã…”, lembrou Gilberto.

O brother declarou que os sustos que levou o fizeram pegar “ranço” e ele procurava passar longe. “Meu Deus, peguei um ranço… Passava bem longe do cara”.