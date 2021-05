Gil revela sonho de ser presidente do Banco Central

Gil continua dando o que falar após o fim do Big Brother Brasil 21. O economista revelou que, depois de concluir PhD, sonha em ser presidente do Banco Central do Brasil. “Seria extraordinário”, revelou, em entrevista à #RedeBBB.

publicidade

“A emissão de moeda, o estudo do mercado financeiro. A moeda influencia vários fatores, como desemprego e inflação. Eu sou apaixonado, não é minha área de pesquisa hoje, mas eu tenho muito prazer de estudar e falar”, declarou Gil, que em breve deve ir morar nos Estados Unidos para fazer doutorado na Universidade da Califórnia.

“Hoje em dia eu penso que trabalhar e presidir o Banco Central seria um sonho, que nunca foi palpável. Tem muitos economistas grandiosos no Brasil, é um trabalho de alta responsabilidade”, emendou o ex-BBB. “Com certeza, depois do PhD eu tenha capacidade. No momento, eu não me sinto capacitado para funções de grande porte na economia. Estou seguindo a linha acadêmica e preciso me desenvolver muito e, quem sabe um dia, possa dar mais esse passo”, completou.

publicidade

Osasco e Itapevi “das cachorradas”

Durante sua passagem pelo BBB 21, Gil se destacou por seu modo irreverente. Ele citou passagens pela região nos tempos em que era missionário mórmon e disse que Osasco e Itapevi são lugares “das cachorradas”: “É onde me identifico”, emendou.

Gil dizendo que meu país OSASCO é mais legal que o Morumbi. É SOBRE ISSO! #bbb21 pic.twitter.com/h1ILWcft8I — Matheus Conthéaga 🌵⭐️🌎 (@teteusando) April 18, 2021

publicidade

Um dos casos que marcaram Gil em sua passagem por Itapevi foi o “ranço” que pegou de Batatá Uou, um conhecido ex-vendedor de batatas da cidade, que chamava a atenção pelos gritos para atrair a clientela.

O brother relembrou, em conversa com Juliette em fevereiro, os sustos que levou com o modo extravagante do vendedor e disse que se assustava com ele: “Lá em Itapevi tem um homem que vende batata. Mas não é qualquer homem vendendo batata… Você está andando na rua e ele espera você chegar do lado dele e fala assim (gritando): ‘EI, OLHA A BATAAAATA!’. Minha irmã…”, lembrou Gilberto.

O brother declarou que os sustos que levou o fizeram pegar “ranço” e ele procurava passar longe. “Meu Deus, peguei um ranço… Passava bem longe do cara”.

A lembrança de Gilberto fez Batatá Uou ser bastante comentado em Itapevi e região. Hoje, em outro ramo, como eletricista, ele celebrou o fato de ter sido mencionado no BBB 21.

“Queria agradecer ao pessoal que lembrou do Batatá, que tem um carinho pelo Batatá. Um monte de gente mandou vídeo do Gil lembrando do susto que eu dei nele, mas não era para assustar, era o jeito que o Batatá vendia as batatinhas. Agradeço o carinho, a atenção de todos. Muito obrigado”, declarou, em vídeo compartilhado nas redes sociais.

O prefeito de Itapevi, Igor Soares, também comentou, nas redes sociais, sobre esta lembrança de Gil sobre Itapevi e o parabenizou por sua participação no programa.