Ex-BBB Hadybala é o novo técnico do Grêmio Barueri

O Grêmio Barueri surpreendeu ao contratar Hadson Nery, o ex-BBB Hadybala como novo técnico. Inativo desde 2019, o time barueriense pretende retomar as atividades nas divisões iniciais do Campeonato Paulista. É a primeira experiência de Hadybala como treinador.

Hadson participou do Big Brother Brasil 20 e passou a ser chamado de Hadybala após dizer, durante o programa, que seu estilo de jogo nos tempos de jogador de futebol era semelhante ao do argentino Dybala, da Juventus (ITA). “Minha história é Hadybala. Had é de Hadson, Dybala é um jogador que joga parecido, eu jogava parecido e chamava Dybala. Meus amigos acharam que eu era parecido com ele. Mas isso foi depois que eu parei de jogar”, contou.

O ex-BBB, que encerrou a carreira como atleta em 2014, jogou como lateral, zagueiro e volante, e Dybala é atacante. Hadson atuou por clubes como Corinthians, Paysandu, Remo e União de Leiria, em Portugal.

Hadybala diz que já havia sido cogitada a possibilidade de treinar o clube de Barueri desde antes de participar do programa. “Logo depois do meu curso que fiz da CBF, em 2019, para ser treinador (Licença B), eu já estava sendo monitorado por alguns clubes. O Grêmio Barueri era um deles. Só que veio o ‘Big Brother’, que atrasou esse início de carreira. Minhas expectativas são as melhores possíveis, porque realmente vou exercer algo que amo e vivi praticamente a minha vida toda”, disse, ao jornal “Lance!”.

Hadybala x Eduardo Cunha

Conhecido por seu modo irreverente, o ex-BBB se define como “grandão sem medo” e costuma chamar a atenção com declarações polêmicas ou sem papas na língua nas redes sociais. Hadybala costuma encerrar as alfinetadas com o bordão “Falei, tô leve”.

Nesta terça-feira (11), ele bateu boca por meio do Twitter com o ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha.

“Quis dizer pior que BBB, só ex BBB”, escreveu Cunha em seu perfil. “Eu quero dizer que prefiro ser ex-BBB do que ser deputado cassado…e eu tenho orgulho e a chance de voltar a ser um BBB novamente”, rebateu Hadybala. “Tu não merece ganhar nem para síndico de condomínio, teu lugar é na cadeia”, emendou.