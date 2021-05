Catedral de Osasco vende delícias da tradicional quermesse a partir deste sábado (15)

A Catedral de Santo Antônio, em Osasco, inicia, neste sábado (15), a 91ª edição da sua tradicional quermesse em novo formato. Serão vendidos salgados, doces, espetinhos de churrasco entre outras delícias típicas de Festa Junina.

O evento será realizado aos sábados, das 16h às 20h, e aos domingos, das 9h às 12h e das 16h às 20h, no estacionamento da igreja. Devido à pandemia de covid-19, ainda não será possível comer no local, mas os produtos poderão ser adquiridos com segurança e levados para casa.

A grande novidade desse ano é o Kit Quermesse em Casa que já está à venda no site da Catedral de Osasco, com retirada aos sábados e domingos. A caixa personalizada vem com 2 pamonhas doces, 1 suco de milho, 2 curais, 2 pés de moleque, 2 cocadas, 2 doces de abóbora, 2 paçocas, 1 bolo de milho, 2 fogazzas, 1 coxinha e 1 quibe. Tudo por apenas R$ 79,90 e o pagamento pode ser feito via transferência bancária, Pix ou Pic Pay.

Com entrada gratuita, o evento é beneficente e toda a renda será revertida para as manutenções e obras sociais da Catedral de Santo Antônio. O uso e máscara é obrigatório.