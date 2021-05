MadeiraMadeira inaugura loja física em Cotia

A MadeiraMadeira, varejista online de móveis e produtos para a casa, acaba de abrir mais três unidades de lojas físicas no estado, uma delas em Cotia, com 187 metros quadrados, na Av. Nossa Senhora de Fátima, 121, Jardim Pacaembu.

publicidade

As outras unidades ficam em Guarulhos e Mogi das Cruzes. A estrutura das lojas contempla todos os ambientes de uma casa, com um mix de produtos.

A empresa está investindo em sua expansão offline e, segundo Ana Gabardo, diretora comercial da MadeiraMadeira, “com as lojas físicas, a MadeiraMadeira dá mais um passo rumo ao desejo de atender o consumidor em todos os canais possíveis e tornar-se o parceiro mais confiável para produtos e serviços para a casa”.

publicidade

“Trazemos o conceito de casa para a loja”

Além das três novidades, só esse ano já foram inauguradas unidades em Jundiaí, Ribeirão Preto, Franca e Sorocaba, também em São Paulo. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Belo Horizonte e Uberlândia, em Minas Gerais, Colombo e Pinhais no Paraná e Joinville, em Santa Catarina, também foram contempladas com inaugurações recentes.

“Os clientes já conhecem a marca e já tiveram experiências anteriores com a gente. Agora a excelência em atendimento ficou mais perto, oferecendo uma consultoria especializada, trazemos o conceito de casa para a loja, com ambientes preparados para ter um bom mix de produtos de todos os cômodos de uma casa.” explica Ana.

publicidade

A loja de Cotia funciona das 10h às 18h, de segunda a sábado, com limite reduzido de pessoas, seguindo o protocolo de combate à disseminação da covid-19. Os consultores e clientes são orientados ao uso da máscara, inclusive disponibilizando o equipamento aos clientes que chegam sem. Há também aferição de temperatura na entrada das lojas, além da disponibilidade de álcool em gel para todos e limpeza e desinfecção intensificada do local.

Criada em 2009, a MadeiraMadeira é a maior loja online especializada em produtos para casa do Brasil, com mais de 3 milhões de clientes atendidos. A empresa é sediada em Curitiba (PR) e conta com mais de 1400 colaboradores.

BRASIIIIIIIIIILLL// Gil do Vigor terá quadro no programa de Fátima Bernardes