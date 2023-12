“Conecta Oz” transforma 2023 no ano da inclusão digital em Osasco

O projeto “Conecta OZ” transformou 2023 no ano da inclusão digital em Osasco, beneficiando 24 mil alunos e professores da rede municipal com notebooks novinhos. A entrega dos equipamentos começou em maio, no Ginásio Esportivo Professor José Liberatti, em Presidente Altino, e alcançou os estudantes do 3º ao 5º ano do ensino fundamental.

Os notebooks são equipados com extensor USB, modem para internet, fone de ouvido, mouse e fonte bivolt. Eles possibilitam o desenvolvimento de competências digitais e tornam a aprendizagem mais rica e divertida.

Com os computadores, os alunos podem explorar uma variedade de ferramentas, conteúdos e jogos que reforçam o que aprendem em sala de aula. Eles também têm acesso a recursos inovadores, como softwares de comunicação, ferramentas educacionais e soluções de apoio pedagógico.

O objetivo do projeto é ampliar o ambiente educacional e potencializar a experiência de aprendizagem de alunos e professores. Além disso, ele promove a disseminação e o uso efetivo da tecnologia para a educação, preparando os alunos para o futuro digital.

As escolas também ganharam mais segurança com a instalação de câmeras em fevereiro, ligadas a uma Central de Monitoramento no Centro de Operações Integradas (COI). Elas também contam com o botão de alerta “SOS Escola”, que pode ser acionado por meio de um aplicativo no celular por diretores e coordenadores escolares em caso de tentativa de invasão às unidades.

Na área da Educação, Osasco entregou unidades reformadas, como a Creche do Padroeira, a Emeief do Km 18 e a Emef José Veríssimo de Matos. A Prefeitura também iniciou a construção da Creche e Centro Comunitário do Jardim Mutinga e da Cemei do Jaguaribe.

Saúde

Osasco também avançou em outras áreas. Na Saúde, por exemplo, a Prefeitura inaugurou a primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Bonança e reformou outras unidades, como a UBS Anunciata de Lúcia, no Jardim Pestana.

Também realizou concurso público para a contratação de 390 profissionais, entre médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros e técnicos em farmácia. Em dezembro, entregou a reforma do Pronto-Socorro Osmar Mesquita, no Jardim Helena Maria.

Segurança

Na Segurança Pública, a Prefeitura entregou 15 veículos Chevrolet Spin e cinco Chevrolet Trailblazer zero quilômetro para a Guarda Civil Municipal (GCM), que também contratou novos guardas.

Assistência Social

A área também recebeu reforço com a entrega da Residência Inclusiva, uma unidade na Vila Campesina que oferece Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas de 18 a 60 anos com algum tipo de deficiência que precisam de cuidados de terceiros ou que não têm apoio familiar.

Os assistidos vivem na residência e recebem cuidados de uma equipe técnica formada por psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e cuidadores. No Jardim Rochdale (zona Norte), foi entregue no começo do ano o primeiro Centro Dia da Pessoa com Deficiência. O local atende pessoas com idades entre 18 e 59 anos com todo tipo de deficiência.

Outro serviço implantado em 2023 foi a Operação Altas Temperaturas, que prevê a distribuição de água, frutas e bonés para pessoas em situação de rua, além de assistência aos seus pets, com água e ração, nos dias em que as temperaturas chegarem a 36 graus.

Emprego e Renda

Segunda maior economia do Estado, a cidade também gerou oportunidades de emprego e renda para centenas de famílias e abriu oportunidades para os desempregados com a criação do programa “passe emprego”, por meio do qual os candidatos a vagas de emprego cadastrados pelo Portal do Trabalhador recebem gratuitamente uma passagem de ida e outra de volta para entrevistas de emprego. O benefício também se aplica aos alunos que participam dos cursos de qualificação profissional da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda.