Dengue: saiba como se prevenir e colaborar com a Prefeitura de Itapevi

A dengue é uma doença grave que pode levar à morte se não for tratada a tempo. Por isso, a Prefeitura de Itapevi está empenhada em combater o mosquito Aedes aegypti, que também transmite zika e chikungunya. Para isso, conta com a ajuda da população para eliminar os possíveis criadouros do inseto.

publicidade

A Prefeitura de Itapevi já planejou diversas ações para prevenir e controlar a dengue neste verão e no começo de 2024. Entre elas, estão a mobilização social, o controle do vetor e as atividades educativas. Essas ações envolvem a parceria entre as secretarias de Educação, Infraestrutura e Serviços Urbanos e o Setor de Fiscalização de Posturas Municipais.

Em 2023, foram confirmados 24 casos de dengue e três casos de chikungunya em Itapevi. Um caso de chikungunya ainda está sob investigação. Não houve nenhum caso de zika confirmado no município.

publicidade

Como se livrar do mosquito da dengue Você sabia que o mosquito da dengue se reproduz em água limpa e parada? Por isso, é muito importante que você verifique sua casa, seu trabalho e sua vizinhança e elimine qualquer recipiente que possa acumular água.

Veja algumas dicas para evitar que o mosquito da dengue se prolifere:

Descarte corretamente o lixo e não deixe copos e garrafas jogados por aí. Use lixeiras com tampas;

Limpe as calhas regularmente e não deixe que elas fiquem entupidas ou com água parada;

Tampe os ralos e os vasos sanitários que não são usados com frequência;

Coloque os materiais inservíveis para a coleta pública e não os deixe expostos ao tempo;

Tampe os tonéis e as caixas d’água e verifique se eles estão bem vedados;

Limpe os potes de água dos animais pelo menos uma vez por semana com escova ou bucha;

Não deixe água acumulada atrás da geladeira ou da máquina de lavar. Seque bem esses locais;

Coloque telas nas caixas d’água e nos ralos;

Não deixe água acumular em lajes, pois elas são um dos principais locais de reprodução do mosquito.

O mosquito da dengue tem hábitos diurnos e se alimenta de sangue humano, principalmente, ao amanhecer e ao entardecer. Ele pode colocar seus ovos em vários tipos de recipientes que contenham água parada.

Mutirões contra a dengue

A Prefeitura de Itapevi vai realizar mutirões de vistoria e eliminação de criadouros do mosquito da dengue nos bairros mais afetados pela doença. Os agentes de endemias do Setor de Controle de Vetores de Itapevi vão visitar as casas e orientar os moradores sobre como se prevenir da dengue.

publicidade

Os mutirões vão acontecer todos os sábados, de fevereiro a maio de 2024. As datas e os locais serão divulgados em breve pela Prefeitura de Itapevi.