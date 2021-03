Confira 5 carros que mais devem IPVA em São Paulo; dívidas chegam a 272 mil

A terceira e última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2021 vence neste mês para quem não pagou o tributo à vista. Mas nem todos os contribuintes estão em dia com a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo: o ranking dos cinco carros que mais devem IPVA em São Paulo é formado por carros de luxo, de marcas como Ferrari, McLarem e Lamborghini.

publicidade

O ranking é liderado por um modelo McLaren Senna 2019, que custa aproximadamente R$ 6,8 milhões e já tem uma dívida acumulada de R$ 272 mil. O segundo lugar da lista de inadimplentes é ocupado por um Ferrari 458 Spider 2012. O carro de luxo não sai por menos de R$ 1,3 milhões e deve R$ 264 mil de imposto.

Uma Lamborghini Aventador Roadster 2013 é o terceiro na lista de devedores. O carro de luxo custa R$ 2,6 milhões e deve R$ 240 mil para a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo.

publicidade

Um dos carros de luxo mais caros da lista um McLaren Senna 2018, com preço médio avaliado em R$ 6,7 milhões está no quarto lugar do ranking, com dívida de R$ 177 mil. Já o quinto maior inadimplente é um Ferrari 599 SA Aperta 2011, que custa R$ 1,2 milhão e deve R$ 127 mil de IPVA.

Quem deixar de pagar o IPVA, além de pagar multa pode ter o nome inscrito na dívida ativa. Sem o imposto em dia, o motorista também não consegue o licenciamento, o que pode levar a apreensão do veículo e multa de trânsito de sete pontos na CNH.

publicidade

O valor do IPVA é calculado com base no preço estimado do automóvel para venda. No estado de São Paulo, os donos de veículos movidos a gasolina e biocombustíveis recolhem 4% de IPVA em 2021, com base no levantamento realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a tabela Fipe.

OPORTUNIDADES// Multinacional Bayer abre 120 vagas de estágio