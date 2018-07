Confira as vagas abertas na Casa do Trabalhador de Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri, mantida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura no Ganha Tempo, tem vagas abertas para cargos como promotor de vendas, mecânico industrial, marceneiro e técnico de enfermagem.

Os candidatos interessados deverão comparecer ao Ganha Tempo (Casa Trabalhador/ Setor Amarelo) até um dia antes da entrevista munidos de RG, CPF, PIS e Carteira Profissional para cadastro e encaminhamento.

Confira as vagas abertas:

Entrevista dia 17/07, às 9h, no Ganha Tempo para as seguintes vagas:

Cozinheiro Masculino – VAGA 4571695

Salgadeiro Masculino – VAGA 4571699

Chapista de Lanchonete – VAGA 4571708

Atendente de Balcão – VAGA 4571712.

Empresa no segmento de alimentos com estabelecimentos comercias de lanchonetes, padarias e restaurantes

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL- VAGA 4571596

Remuneração: 2.000,00 + V.A + V.T + ADICIONAL NOTURNO (DAS 22h as 22:35) + PLR

Entrevista: 17/07 as 14h na empresa, em Barueri

Empresa: Importador e distribuidor exclusivo de uma tradicional marca alemã, fabricante de mais de 60 modelos de vasos rotomoldados e com modelos exclusivos da linha mais completa do mercado.

MARCENEIRO – VAGA 4571547

Remuneração: 2.192,00 + CB + V.T

Entrevista: 17/07 às 8h, na empresa, em Barueri

½ OFICAL DE MARCENARIA – VAGA 4571592

Remuneração: 1.605,00 + CB + V.T

Entrevista: 17/07 às 8h, na empresa, em Barueri

PROMOTOR DE VENDAS – VAGA 4562224

Remuneração: Comissão e ajuda de custo reembolso.

Entrevista: 18/07 as 9h no Ganha Tempo Barueri. Empresa referência em idealização, incorporação, venda e administração de loteamentos.

MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK

Remuneração: 1.752,23 + V.T+ Plano de carreira + Refeição no local.

Entrevista: 23/07 as 9h no Ganha Tempo Barueri. Empresa: Setor de locação de andaimes, formas e escoramentos metálicos para construção civil.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM – VAGA 4562130

Remuneração: 7,00 a 8,00 a hora

Entrevista: 27/07 as 10h no Ganha Tempo Barueri

Cooperativa: Profissionais atuante no ramo da saúde. Necessário COREN ativo.

A Casa do Trabalhador de Barueri fica no Setor Amarelo do Ganha Tempo, na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Jardim São Pedro, Centro de Barueri. Mais informações pelo telefone 4199–1333.

Os empresários que desejam divulgar suas vagas de emprego também podem contar com o serviço da Casa do Trabalhador de Barueri. O serviço é gratuito e funciona a partir de um rápido cadastro no site do Ministério do Trabalho.