Vacinação contra a raiva em Osasco começa amanhã (16)

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, inicia amanhã (16), a Campanha de Vacinação Antirrábica 2018.

Publicidade

Serão duas etapas de vacinação: a primeira de 16 a 27 de julho, das 9h às 14h, com uma única equipe que percorrerá os locais de difícil acesso do município; já a segunda etapa, de 1º a 31 de agosto, das 9h às 16h, será com postos volantes percorrendo os bairros.

Além disso, durante a campanha, a Prefeitura manterá o posto fixo de vacinação no Núcleo de Controle de Zoonoses (avenida Lourenço Belloli, 1.480, Parque Industrial Mazzei), de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, que atenderá enquanto houver estoque de vacinas; e manterá um posto alternativo no Quartel da Defesa Civil (Rua José Júlio, 333, Jardim Sindona), de segunda a sábado, das 9h às 16h.

Devem ser vacinados cães e gatos a partir dos 3 meses de idade. Não podem ser vacinados os animais debilitados, fêmeas prenhas ou animais que estejam em tratamento. Os cães devem ser levados com coleira, guia e focinheira, se necessário.

A raiva é uma doença transmitida por mordidas, arranhões ou lambeduras de animais aos seres humanos. Anualmente ocorre a Campanha de Vacinação Antirrábica, com doses gratuitas da vacina. Neste ano, a meta em Osasco é imunizar 55 mil cães e 11 mil gatos.

Publicidade

SERVIÇO

POSTOS FIXOS:



Núcleo de Controle de Zoonoses

Avenida Lourenço Belloli, 1.480 – Parque Industrial Mazzei

Segunda a sexta-feira, das 9h às 15h

Quartel da Defesa Civil

Rua José Júlio, 333 – Jardim Sindona

Segunda a sábado, das 9h às 16h

——

Publicidade

POSTOS VOLANTES, sempre das 9h às 14h:

16 e 17/7

Jardim Santa Fé – equipe circulará pelo bairro

18 e 19/7

Colinas D’Oeste e Socó

Rua Herbert de Sousa (abaixo do Mercado do Mineiro)

20 e 23/7

Três Montanhas

E.E. Gastão Ramos (Rua Serra das Antas)

Publicidade

24/7

Jardim Adalgisa – equipe circulará pelo bairro

25/7

Portal 1 (Rua Luís Bonfá, próximo ao CEU)

26 e 27/7

Morro do Sabão

A partir da Rua Lagoinha