Confira as vagas de emprego disponíveis nesta semana na Casa do Trabalhador de Barueri

Confira as vagas de emprego disponíveis nesta semana na Casa do Trabalhador...

A Casa do Trabalhador de Barueri reúne nesta semana 11 vagas de emprego com carteira assinada em diversas áreas.

Há vagas de controlador de acesso, pedreiro, operador de loja, entre outros.

Os interessados podem acessar as vagas pelo sistema Emprega Brasil. É necessário ter cadastro no serviço, que é feito de forma gratuita pelo site. Com isso, as vagas podem ser buscadas pelos nomes dos cargos ou pelo ID (nas imagens abaixo).

Também é possível acessar pelo aplicativo Sine Fácil. O primeiro acesso exige um QR code fornecido pela Casa do Trabalhador (avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro). Depois de ativado uma vez, o app pode ser usado normalmente para qualquer processo seletivo.

Confira mais informações sobre as vagas disponíveis na Casa do Trabalhador nesta semana.

