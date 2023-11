UBS de Osasco é invadida tem fiação cortada por marginais

Na noite deste domingo (26), a Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Pia de Oliveira, no Jardim Santo Antônio, foi invadida e vandalizada por marginais que cortaram toda a fiação dos equipamentos.

O prefeito esteve na UBS, localizada na avenida João de Andrade, na madrugada de hoje. “Fizeram muita bagunça, cortaram vários fios. Isso é jogo sujo, é crime, mas vamos trabalhar junto com a GCM, com as forças policiais da nossa cidade para pegar esses vag4bund0s”, declarou Rogério Lins.

Apesar do ocorrido, a unidade de saúde funciona normalmente nesta segunda-feira. Equipes da Prefeitura trabalharem durante a madrugada para restabelecer os serviços.

Até o momento nenhum responsável pelo crime foi identificado ou preso.