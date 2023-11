Em casa, Osasco Vôlei derrota o Pinheiros pela Superliga

O Osasco São Cristóvão Saúde venceu o E.C. Pinheiros, na quarta rodada da Superliga de Vôlei, na noite deste domingo (26), no Ginásio José Liberatti. Foram 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/19, 25/17.

As osasquenses já abriram a partida com vantagem, 12/5, o Pinheiros reagiu, diminuiu a diferença para 13/11, e se manteve em dois pontos, 18/16. No final, o Osasco abriu para fechar o primeiro set em 25/20.

No segundo set, o jogo foi disputado até o décimo terceiro ponto, quando o Osasco abriu quatro de vantagem, 17/13, administrou na sequência do set, 20/14, e fechou o set em 25/19.

Por fim, o Osasco abriu cinco pontos no início do terceiro set 13/8 e administrou a vantagem para fechar o set em 25/17 e o jogo em 3 sets a 0.