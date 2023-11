Campanha Natal Seguro começa hoje (27) em Osasco

A Secretaria de Segurança e Controle Urbano (Secontru) de Osasco inicia hoje (27) a Operação Natal Seguro, que visa dar segurança à população e aos comerciantes durante as compras de Natal.

A operação será realizada pela Guarda Civil Municipal (GCM), com reforço do patrulhamento na área central, incluindo o Calçadão da Rua Antônio Agú, além de outros pontos comerciais, utilizando viaturas, equipes de moto (ROMO), equipes das Rondas Ostensivas Municipais (ROMU) e monitoramento por câmeras do Centro de Operações Integradas (COI).

A GCM realizará também um “Controle de Crianças”. Pais ou responsáveis podem dirigir-se à Base da GCM, na Praça Antônio Menck, ao lado do bicicletário e estação de trem Osasco, para um cadastro rápido. Uma pulseira com o número de telefone da base será fornecida à criança, facilitando contato em caso dela perder-se dos responsáveis.

A GCM disponibiliza ainda o telefone da sua Central de Atendimento, que funciona 24 horas por dia: disque 153.

Além disso, a GCM pede que os consumidores se protejam atendendo às seguintes orientações:

Evite sobrecarregar-se com muitas sacolas;

Evite fazer compras sozinho e mantenha discrição ao vestir-se;

Ao efetuar transações em Pix, escolha ambientes reservados;

Leve bolsas e carteiras à frente do corpo, na direção da calçada;

Evite expor a carteira em locais públicos, especialmente em lugares movimentados;

Em casos de perda ou roubo de cartões bancários, comunique imediatamente ao seu gerente;

Quanto à abordagem de pessoas desconhecidas, mantenha-se atento;

Para identificação de crianças, utilize pulseiras disponíveis junto à Guarda Municipal, próxima à estação de trem Osasco.