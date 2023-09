Confira as vagas disponíveis no PAT Santana de Parnaíba

Nesta terça-feira (12), as unidades PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Santana de Parnaíba – do Centro e da Fazendinha – estarão realizando entrevistas com candidatos a diversos cargos.

Confira aqui os cargos disponíveis e todas as informações para participar.

Auxiliar de logística (ambos os sexos)

De 18 a 55 anos;

Ensino médio completo;

Sem experiência;

Salário R$1800,00 + vale-transporte, fretado, seguro de vida e refeição no local;

Entrevista terça-feira (12), às 10h – PAT Poupa Tempo (Av. Tenente Marques, 5297 – Fazendinha).

Ajudante de carga e descarga (Sexo masculino)

De 23 a 45 anos;

Alfabetizado;

Assistência odontológica;

Salário + Assistência médica, refeição no local, fretado;

Entrevista: terça-feira (12), às 10h – PAT Poupa Tempo (Av. Tenente Marques, 5297 – Fazendinha).

Auxiliar de limpeza (Ambos os sexos)

De 25 a 45 anos;

Alfabetizado;

Com experiência;

Salário + assistência médica, assistência odontológica, refeição no local e fretado;

Entrevista terça-feira (12), às 10h – PAT Poupa Tempo (Av. Tenente Marques, 5297 – Fazendinha).

Soldador (Sexo masculino)

De 30 a 50 anos;

Ensino médio completo;

Com experiência;

Entrevista: terça-feira (12), às 10h – PAT Centro (Rua Quinze de Novembro, 625 – Centro).

Auxiliar mecânico (Sexo masculino)

Para manutenção de máquinas e equipamentos, com foco em solda, além de servicos gerais como carga e descarga e limpeza de equipamentos;

De 25 a 50 anos;

Ensino médio incompleto;

Com experiência;

Entrevista terça-feira (12), às 10h – PAT Centro (Rua Quinze de Novembro, 625 – Centro).

Os candidatos devem comparecer com documentos e currículo atualizados.