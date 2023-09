Lotofácil da Independência: apostadores de Osasco e Jandira faturam quase R$ 3 milhões, cada

A Caixa Econômica Federal sorteou no sábado (9) o concurso 2900, da Lotofácil da Independência, com prêmio que chegou a quase R$ 200 milhões. Entre as 65 apostas que acertaram as 15 dezenas estão duas da região, sendo uma feita em Osasco e outra em Jandira.

O sorteio foi realizado na capital paulista. Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24 e 25.

As 65 apostas que acertaram as 15 dezenas, incluindo os dois apostadores da região faturaram R$ 2.955.552,77, cada.

