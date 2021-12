Confira calendário de pagamento do IPVA 2022

O governo do estado de São Paulo divulgou, nesta terça-feira (21), o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2022. Agora, o valor poderá ser parcelado em até cinco vezes.

publicidade

Os proprietários de veículos usados que quitarem o imposto à vista, em janeiro, terão desconto de 9%. Para os que pagarem o tributo integralmente em fevereiro, ou preferirem parcelar, a redução será de 5%.

Para os donos de veículos 0 km, o desconto continua de 3% no pagamento até o quinto dia da emissão da nota fiscal, e os que preferirem também poderão parcelar em cinco vezes, sem desconto.

publicidade

Até então, o parcelamento do IPVA era de até três vezes, mas foi ampliado para cinco devido à supervalorização dos carros usados, o que encareceu o tributo, de acordo com o governo paulista.

Imposto vai ficar 22,54% mais caro

Em tempos normais no Brasil, os valores venais dos veículos caem de um ano para outro e o mesmo acontece com o IPVA. No entanto, não foi o que aconteceu ao longo deste ano.

publicidade

O governo de São Paulo diz que a inflação e o câmbio em alta, além da falta de componentes eletrônicos provocaram um aumento expressivo no preço dos veículos novos e até à falta de alguns modelos. Com isso, cresceu a procura por veículos usados, que também ficaram mais caros.

Em 2021, o valor venal dos veículos subiu 22,54% em média, segundo a pesquisa anual feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para a Secretaria de Fazenda e Planejamento.

A maior valorização foi registrada nos preços de venda de caminhões usados, que apresentaram 25,17%. A alta foi seguida por camionetas e utilitários, com 23,50%. As motocicletas fecharam em 23,33%. Já os preços de venda de automóveis registraram média de 21,99% acima do valor apurado no ano anterior. Os ônibus e micro-ônibus tiveram 15,57% de variação.

Confira o calendário de pagamento do IPVA 2022: