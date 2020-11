Em Jandira, Doutor Sato foi eleito prefeito com 45,73% dos votos válidos (23.586). O atual prefeito, Paulo Barufi, teve 34,96% (17.930) e não conseguiu a reeleição, mas o partido dele, o PTB, ficou com a maior bancada na Câmara Municipal, com três das 13 vagas, seguido do PL, que tem dois parlamentares eleitos.

O vereador eleito com o maior número de votos em Jandira é Claudio do Moussão (Republicanos), que teve 1.337 votos. Em seguida vêm Markinhos (PTB), com 1.320, e Léo da Feira (PMN), que obteve 1.289 votos.

Dois cabeleireiros foram eleitos vereadores em Jandira: Beda Cabelereiro (PODE), com 943 votos, e Silvio Cabeleireiro, que teve 721 votos e é único representante eleito para a Câmara jandirense filiado ao PSDB, partido do prefeito eleito, Doutor Sato.

O vereador eleito com a menor votação é Pr Gilson de Souza (PRTB), que obteve 647 votos.

Confira os 13 vereadores eleitos em Jandira:

Claudio do Moussão (Republicanos) | 1.337 votos

Markinhos (PTB) | 1.320 votos

Léo da Feira (PMN) | 1.289 votos

Franklin (PTB) | 1.125 votos

Veinho (PL) | 1.120 votos

Marcio Oliveira (Cidadania) | 981 votos

Beda Cabelereiro (PODE) | 943 votos

Cebolinha (PTB) | 831 votos

Ronaldo da Farmácia (PSB) | 811 votos

Anderson Apolo (PL) | 785 votos

Silvio Cabeleireiro (PSDB) | 721 votos

Fabio Beteira (PT) | 682 votos

Pr Gilson de Souza (PRTB) | 647 votos