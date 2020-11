Apoiado pelo atual prefeito, Elvis Cezar (PSDB), Marcos Tonho (PSDB) foi eleito prefeito de Santana de Parnaíba com 53,16% dos votos (33.828). Além de vencer na disputa pela Prefeitura, o PSDB terá a maior bancada na Câmara Municipal parnaibana, com quatro das 17 cadeiras. Em seguida vêm Avante, PL, PODE e PSD, com duas vagas cada.

Moradora de Alphaville, Sabrina Colela (Avante) foi reeleita como a vereadora mais votada em Santana de Parnaíba, com 2.526 votos. Silvinho Peccioli Filho (PSD), com 1.873, e Vieirinha (PSDB), com 1.434, foram o segundo e terceiro mais votados nas eleições municipais deste domingo (15).

O vereador eleito com a menor votação, graças ao quociente eleitoral, é Angelo da Silva (PTB), com 465 votos.

Confira os 17 vereadores eleitos em Santana de Parnaíba

Sabrina Colela (Avante) | 2.526 votos

Silvinho Peccioli Filho (PSD) | 1.873 votos

Vieirinha (PSDB) | 1.434 votos

Hugo Silva (DEM) | 1.341 votos

Alemão da Banca (Avante ) | 1.266 votos

Enfermeira Nelci (PL) | 1.226 votos

Adalto Pessoa (PSDB) | 1.204 votos

Kadu da Farmácia (Republicanos) | 1.100 votos

Roque da Lenha (PODE) | 1.038 votos

Ronaldinho Rd (PSC) | 1.015 votos

Gino Mariano (PSDB) | 992 votos

Marcos Moraes (PL) | 897 votos

Professor Paulo Cunha (MDB) | 802 votos

Nilson Cadeirante (PODE) | 791 votos

Gabriel Oliani (PSDB) | 748 votos

Agnaldo Moreno (PSD) | 633 votos

Angelo da Silva (PTB) | 465 votos