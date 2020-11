Além de ter uma vitória esmagadora na disputa pela reeleição a prefeito, com 98% dos votos válidos (105.494), Igor Soares viu seu partido, o Podemos, formar a maior bancada na Câmara Municipal de Itapevi para a próxima legislatura, com quatro das 17 vagas.

Professor Rafael (Podemos) foi o vereador mais votado em Itapevi, com 3.835 votos. Em seguida vêm Sarará (PL), com 3.419, e Akdenis (PSD), com 3.417.

O vereador eleito com o menor número de votos para a Câmara itapeviense é Aparecido (Podemos), que obteve 965 votos e ficou com a vaga graças ao quociente eleitoral.

Atrás do Podemos como as maiores bancadas na próxima legislatura em Itapevi estão DEM e PSD, que elegeram três parlamentares cada.

Confira os 17 vereadores eleitos em Itapevi

Professor Rafael (Podemos) | 3.835 votos

Sarará (PL) | 3.419 votos

Akdenis (PSD) | 3.417 votos

Bruxão Cavanha (PL) | 2.920 votos

Tininha (PSD) | 2.632 votos

Thiaguinho (DEM) | 2.427 votos

Profª Camila Godoi (PSB) | 2.340 votos

Denis Lucas (Republicanos) | 2.220 votos

Zetti da Adega (PSB) | 1.838 votos

Doutor Lucas (DEM) | 1.730 votos

Nenezinho (PSD) | 1.625 votos

Mauricio Japa (DEM) | 1.466 votos

Zeca da Piscina (PTB) | 1.313 votos

Mariza Borges (Podemos) | 1.308 votos

Marcelo Alemar (Podemos) | 1.164 votos

Rogério Fisioterapeuta (PSDB) | 1.067 votos

Aparecido (Podemos) | 965 votos