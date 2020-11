A próxima legislatura terá dois vereadores a mais na Câmara de Cotia, que passou de 13 para 15 cadeiras. Sandrinho Santos (Solidariedade) foi eleito como o vereador mais votado da cidade, com 3.878 votos nas eleições municipais deste domingo (15).

Em seguida vêm Dr. Castor Andrade (PSD), com 3.594 votos, e Sergio Folha (PV), com 3.591. O eleito com a menor quantidade de votos é Iran Soares (PSC), que obteve 1.034 votos e ficou com a vaga graças ao quociente eleitoral.

O PSD elegeu três vereadores e terá a maior bancada da Câmara de Cotia. PROS, PV e Solidariedade elegeram dois parlamentares cada.

Rogério Franco (PSD) foi reeleito prefeito de Cotia, com 43,30% dos votos válidos (57.059). Foi uma vitória apertada sobre Wellington Formiga (PSB), que obteve 44,72% (51.749).

Confira os 15 vereadores eleitos em Cotia:

Sandrinho Santos (Solidariedade) | 3.878 votos

Dr. Castor Andrade (PSD) | 3.594 votos

Sergio Folha (PV) | 3.591 votos

Marcinho Prates (Solidariedade) | 3.454 votos

Celso Itiki (PSD) | 3.364 votos

Felipe Variedade (PROS) | 3.143 votos

Pedinha Dantas (PV) | 3.047 votos

Edson Silva (Republicanos) | 2.831 votos

Paulinho Lenha (MDB) | 2.787 votos

Professor Osmar (PODE) | 2.512 votos

Luis Gustavo Napolitano (PSD) | 2.445 votos

Peka Santos (PROS) | 1.948 votos

Serginho (PSB) | 1.816 votos

Johny Santos (PMN) | 1.509 votos

Iran Soares (PSC) | 1.034 votos