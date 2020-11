Confira os preços da Disney+, concorrente da Netflix que está chegando ao Brasil

Prestes a chegar ao Brasil, a Disney + anunciou, nesta terça-feira (3), uma promoção de lançamento para assinaturas anuais. Esta é a primeira vez que a concorrente da Netflix e de demais plataformas de streaming anuncia o custo do serviço para assinantes brasileiros.

publicidade

Quem assinar a Disney + até o dia 16 de novembro pagará R$ 237,90 anual, o equivalente a R$ 19,82 mensais. Depois do período promocional, a assinatura da plataforma custará R$ 279,90, ou R$ 27,90 por mês.

Haverá ainda um período de sete dias de teste grátis para os assinantes. Além disso, cada assinatura dará o direito ao acesso em até quatro dispositivos simultaneamente.

publicidade

O lançamento oficial da Disney + em território brasileiro está marcado para o dia 17 de novembro. Títulos como High School Musical: The Musical: The Series, The Mandalorian e Hamilton entrarão para o catálogo já na estreia da plataforma.

A partir de seu lançamento, todas as produções da Pixar, da Marvel, da franquia Star Wars e títulos que são propriedades da Walt Disney Company passarão a ser exclusivos do Disney+ e deixarão as demais plataformas de streaming, como Netflix e Amazon Prime Video.

publicidade

…

Leia também: Estudante de Barueri cria loja de roupas online para pagar faculdade e bomba na web