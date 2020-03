Confira vagas de emprego abertas na Leroy Merlin em Barueri e SP

Uma das líderes no mercado de varejo da construção civil, a Leroy Merlin está com vagas de emprego abertas em Barueri e na Capital. Há oportunidades para vendedor de projetos, coordenador comercial, assessor de vendas, atendente de loja e analista de comunicação.

Em Barueri, as oportunidades são para preencher o quadro de funcionários da loja que fica no Tamboré, em Alphaville.

Para as vagas de coordenador comercial, assessor de vendas, é necessário ter o ensino médio completo. Experiência anterior com vendas e com sistema SAP serão consideradas diferenciais pela empresa.

Para atendente de loja, a Leroy Merlin exige o ensino médio completo e experiência anterior com Caixa no sistema Linx será considerado diferencial.

Para a oportunidade de analista de comunicação, é necessário ser dinâmico. Comunicativo, proativo para criar temas para os cursos e eventos. O expediente de trabalho é de segunda sábado, das 10h às 18h20.

Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: plano de saúde e odontológico, vale-refeição (refeição no local), cesta básica após o período de experiência, participação nos lucros e resultados, vale-transporte, seguro de vida em grupo, empréstimo consignado em folha de pagamento, desconto na compra de produtos da loja, kit de material escolar para filhos de 3 a 17 anos de idade, cartão fármácia, Gympass e cesta de Natal.

Na Capital, há ainda oportunidades para assessor de vendas, supervisor de logística, atendente de loja, coordenador comercial, vendedor de projetos, técnico de manutenção, operador de logística, supervisor de relacionamento com cliente, assistente de logística, analista de marketing digital, analista de comunicação SEO, analista web designer, coordenador SEO.

Confira como se candidatar às vagas de emprego da Leroy Merlin:

Para se candidatar às vagas de emprego, acesse o site de vagas da Leroy Merlin, escolha a opção desejada e cadastre o seu currículo.

Sobre a empresa

Líder no mercado de varejo da Construção Civil, a Leroy Merlin faz do Grupo Adeo, maior grupo francês no setor internacional de Bricolagem. No Brasil, a empresa conta com 10 mil colaboradores distribuídos em 13 estados.

