Confusão acaba com dono de bar esfaqueado em Itapevi

O dono de um bar localizado no Centro de Itapevi foi esfaqueado ao tentar apartar uma briga. O caso aconteceu no dia 23 de dezembro e foi exibido hoje (19), no “Balanço Geral”, da Record TV.

Wellington ficou internado por cinco dias e chegou a ser submetido a uma cirurgia. Em casa e sem conseguir trabalhar, ele não sabe o que fazer para garantir o sustento de sua família.

“É muito difícil pra mim ficar sem trabalhar. Trabalhava em dois lugares, de dia e noite, dormia quatro horas por dia”, lamentou o rapaz, que usa uma muleta e conta com o apoio da mulher grávida de três meses.

Ele contou que o expediente no bar havia sido tranquilo ao longo da noite que antecedeu o crime. Quando se preparava para fechar o estabelecimento, por volta de 6h20, o agressor entrou com cerveja e acompanhado por duas mulheres pedindo para ficar.

“Assim que ele [o agressor] entrou, foi até o meu sócio e disse que eu tinha dado um soco nele, mas as câmeras comprovaram que eu não fiz nada. […] Causou tumulto, tentou pegar meu sócio e não conseguiu porque todo mundo segurou”, explicou Wellington.

Depois da confusão, o homem vai embora, mas volta minutos depois com o carro, bate no portão do bar e tenta atropelar o sócio de Wellington. Imagens de uma câmera de monitoramento registraram a situação. Um novo caos se instalou na rua e foi quando Wellington tentou separar a briga e acabou sendo atingido por golpes de faca: “Na hora que virei as coisas, ele me esfaqueou”.

O caso foi registrado no DP de Itapevi. O agressor já foi identificado, mas ainda não está preso. A Secretaria de Segurança Pública informou à reportagem que atua para localizar e prender o suspeito.