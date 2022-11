Consórcio de municípios da região debate políticas públicas para mulheres e a diversidade

O CiOeste – Consórcio Intermunicipal da Região Oeste promoveu nessa terça-feira (8), na sede da Acib (Associação Comercial e Industrial de Barueri), um encontro para debater políticas públicas para mulheres e a diversidade sexual na região.

O encontro foi organizado pelo GT (Grupo de Trabalho) de Gênero do CiOeste, que tem como coordenadoras Luciana Ribeiro (SEMUD Osasco) e Ângela Maluf (vice prefeita de Cotia e secretária de Direitos Humanos) e contou com a participação de representantes do legislativo, executivo, da sociedade civil, como Tainara Faria, vereadora de Araraquara eleita deputada estadual; Juliana Cardoso, vereadora em São Paulo eleita deputada federal; Higor Andrade, do mandato AtiVoz, de Osasco; além de representantes das deputadas federais Renata Abreu e Carla Morando.

No encontro, foram debatidos a viabilidade da criação de um Conselho Regional para este segmento da população, com a intermediação do consórcio, visando a defesa da empregabilidade, empreendedorismo, saúde (principalmente em atenção a mulheres e homens trans), educação e demais políticas que atendam às questões inclusivas de gênero e diversidade sexual, com resistência a possíveis retrocessos das atuais conquistas.

O GT também organizou uma mesa para debater as dificuldades e lutas da população representada no encontro, com a participação de Ângela Maluf; Alexandra Pericão (Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Cotia), Mônica Godoi (advogada e presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Osasco), Vitor Teixeira (advogado e Coordenador Estadual de Políticas Públicas para LGBTQIA+), Mônica Araújo (Conselho estadual LGBTQIA+ de São Paulo) e Maria Clara Gianne (médica sanitarista).