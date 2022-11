Com vagas em Barueri e Carapicuíba, programa de transferência de renda Prospera Família tem inscrições até dia 16

O Programa Prospera Família, da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas até o dia 16 de novembro. As inscrições devem ser feitas no site do Programa Bolsa do Povo.

publicidade

O Programa, que tem duração de 12 meses, oferece tutoria para construção de projeto de vida, capacitação profissional, transferência de renda, noções de empreendedorismo e educação financeira aos participantes que residam nas cidades que aderiram ao Prospera.

Na região, Barueri e Carapicuíba estão participando do programa. Além delas, também estão entre os 52 municípios que aderiram ao Prospera: Embu das Artes, Cajamar e Pirapora do Bom Jesus.

publicidade

O Programa tem como objetivo atender os responsáveis familiares de famílias monoparentais (em que só a mãe ou só o pai é responsável pelos filhos) em situação de vulnerabilidade social, com renda familiar de até R$ 210 por pessoa, inscritos no CadÚnico e que tenham ao menos um dependente com até 6 anos de idade.

A transferência de renda para os beneficiários do programa será no valor total de R$ 3.560, dividido em parcelas de R$ 130,00 mensais durante 12 meses, mais uma parcela de R$ 1.500,00 para iniciar o seu próprio negócio e ainda uma terceira e única parcela no valor de R$ 500,00 para poupança no final do Programa.

publicidade

A verba de implementação do Programa foi transferida pela Secretaria Estadual por meio do FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social) aos fundos municipais das 52 prefeituras participantes.

Cada município receberá R$ 74,4 mil durante todo o processo para cada turma de 80 beneficiárias que será acompanhada por um tutor. O valor é destinado para a contratação de tutor (que acompanhará as beneficiárias durante a trilha do programa), além de garantir lanche e transporte para as beneficiárias.

As oficinas da edição 2022/2023 começam em dezembro de 2022.