Barueri Street Festival será neste final de semana

Neste sábado (12) e domingo (13), a partir das 12h, o Centro de Eventos sedia o Barueri Street Festival.

Serão dois dias dedicados à cultura e esportes urbanos utilizando todos os espaços do Centro de Eventos, como o teatro, área de exposições, praça de alimentação, espaço kids, entre outros, com atrações e atividades para toda a família.

Os organizadores prometem competições como Street Battles (Breaking, DJ`s), Best Tattoo, Best Cosplay, Tik Battle (Concurso de Dancinhas do TikTok), exposições, palestras, workshops, gastronomia urbana e vegana, shows ao vivo, entre outras atrações.

Para participar, como expectador ou competidor, as informações para credenciamento estão no site https://www.streetfestival.com.br. A entrada é gratuita. O Centro de Eventos de Barueri fica na Av. Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jardim Tupanci.