Osasco Vôlei enfrenta o Pinheiros fora de casa nesta quinta-feira (10)

O Osasco Vôlei enfrenta o Pinheiros nesta quinta-feira (10), a partir das 21h30, no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo (com transmissão do SporTV 2).

O jogo é válido pela terceira rodada da Superliga Feminina de Vôlei e o time de Osasco busca a reabilitação, após a derrota para o Sesi Bauru, no José Liberatti na última rodada.

O Pinheiros foi a equipe que eliminou o Osasco da Campeonato Paulista, com duas vitórias. Se conseguir bater o Pinheiros nesta quinta (quarto colocado após ganhar duas partidas), a equipe do técnico Luizomar deve dar um salto na tabela.

