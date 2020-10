Consórcio Magalu abre 50 vagas de representantes de vendas em Osasco

O Consórcio Magalu, do Magazine Luiza, está com 50 vagas abertas para representantes de vendas (pessoa jurídica) em Osasco. As oportunidades foram anunciadas nesta terça-feira (20), no portal Vagas.com.

O salário é a combinar e a empresa pede experiência com vendas e habilidades em redes sociais. Entre as atribuições do cargo estão potencializar a venda de consórcio na cidade, buscar parcerias locais e promover campanhas de endomarketing.

A contratação será como pessoa jurídica e é necessário que o candidato possua ou providencie a abertura de empresa (CNPJ).

O Consórcio Magalu está há 27 anos no mercado e conta com mais de 1.100 lojas do Magazine Luiza como ponto de vendas.

Inscrições para as 50 vagas de representantes de vendas em Osasco e mais informações no portal Vagas.com.