Construção de nova estação de trem da ViaMobilidade, em Itapevi, começa em janeiro

Está previsto para janeiro de 2024 o início das obras de construção em Itapevi da nova estação de trem Ambuitá, da linha 8-Diamante, operada pela ViaMobilidade. A expectativa é de que a parada fique pronta em 14 meses, de acordo com a Prefeitura.

publicidade

As obras serão realizadas exatamente no espaço onde abrigava a antiga estação, na rua Dr. José Alexandre Crosgnac, 110. O local foi totalmente desativado no fim de abril de 2010 e, posteriormente, demolido no mesmo ano dentro dos serviços de modernização do trecho pelo governo paulista.

A reimplantação da unidade foi garantida por meio de esforços feitos pela Prefeitura sobre a importância dela para os usuários de trens. A reconstrução está na fase de elaboração do projeto executivo, que terá todos os detalhes dessa parada e permitirá a condução dos trabalhos.

publicidade

Em live em suas redes sociais nesta segunda-feira (13), o prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos), destacou a relevância da obra. “Será uma estação moderna e preparada para o futuro. O objetivo dela é facilitar o deslocamento das pessoas e garantir o bem-estar e a qualidade de vida de todos que moram na região”, afirmou.

“A partir do dia 2 de janeiro de 2024 o canteiro começa a ser instalado. A contratação já foi feita. Já aprovamos o projeto de lei e agilizamos todas as burocracias necessárias para iniciarmos as obras. Todos os contratos foram devidamente assinados”, explicou o prefeito.

publicidade

“A previsão é de que em março de 2025 a obra seja entregue. Nosso objetivo é permitir que as pessoas que residem nos bairros do Jardim Santa Rita, Amador Bueno e Ambuitá não precisem fazer futuramente a baldeação já com as adaptações previstas. O intuito é também desafogarmos o modal de ônibus nestas regiões”, completa Igor.

Estação Ambuitá

publicidade

A nova estação de trem de Itapevi contará com um edifício de acesso dos passageiros com duas plataformas onde os usuários farão o embarque nas composições. Cada uma delas terá 120 metros de extensão e 3,50 metros de largura.

O prédio terá dois pavimentos e atenderá às normas de acessibilidade. Além disso, será disponibilizado um estacionamento para bicicletas junto à entrada para incentivar a mobilidade no município.

No térreo, haverá um saguão de entrada, as bilheterias, a linha de bloqueios (catracas) e sanitários. A proposta é proporcionar mais segurança e conforto. Já no andar superior, funcionará a área administrativa da estação.

A estação de Ambuitá foi inaugurada em setembro de 1949 pela Estrada de Ferro Sorocabana, inicialmente com o nome de “Parada Iracema”. Somente 35 anos depois (junho de 1985), recebeu novas instalações dentro da modernização do sistema pela antiga Fepasa – estatal que até então operava a linha. A desativação e demolição ocorreram em 2010 ainda quando era gerenciada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).