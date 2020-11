Continental Shopping entra em clima de Natal e exibe Papai Noel em 3D

A partir desta sexta-feira (6), o Continental Shopping entra em clima natalino e traz duas versões do Papai Noel: uma em formato 3D e outra medindo 1,80, que ficará no espaço destinados às tradicionais selfies em família.

A decoração deste ano será verde-esmeralda, que une elegância e beleza, e ressalta sensações positivas de bem-estar, harmonia e equilíbrio. Além disso, o empreendimento contará com uma árvore de Natal com 11 metros de altura, decorada com luzes, laços e adereços.

“Em um ano tão atípico, escolhemos o verde como destaque pois é uma cor que simboliza a esperança. Estamos juntos em mais um Natal com a certeza de que transformaremos essa data em um momento ainda mais especial”, afirma Juliana Garbini gerente de marketing.

Para harmonizar todo o ambiente, terão ainda candelabros iluminados, 35 mil lâmpadas LED, além de mais de 7 mil enfeites de diversos tamanhos e texturas. Além disso, seguindo a tradição pet friendly do Continental Shopping, um trono especial aguarda os visitantes de quatro patas para um click especial.

