Ladrões invadem casa e roubam até carro adaptado de cadeirante em Cotia

Um homem cadeirante de 30 anos teve a casa invadida por assaltantes, que roubaram até mesmo seu carro adaptado, na cidade de Cotia, na noite desta quarta-feira (4).

A vítima chegava em casa após o trabalho, quando foi abordada, na entrada da residência, por dois criminosos. Armados, os bandidos levaram o cadeirante para dentro do imóvel, onde o deixaram amarrado por cerca de 30 minutos, enquanto vasculhavam a casa em busca de objetos de valor.

Os ladrões recolheram eletrodomésticos, eletroeletrônicos e aparelhos de celular. E, seguida, colocaram os itens roubados dentro do carro adaptado do cadeirante e fugiram.

Após os bandidos irem embora, a vítima conseguiu se soltar e acionar a Polícia Militar. Os PMs conseguiram localizar o veículo com os assaltantes em Osasco. Os policiais deram ordem de parada e os criminosos tentaram fugir, mas acabaram capturados.

Com os ladrões presos, foram encontradas uma arma e uma arma falsa. Objetos da vítima, como dois celulares, cartões bancários e documentos, foram recuperados. Os dois bandidos já tinham passagem anterior pelo sistema prisional. A ocorrência foi registrada no 5º DP. (Com informações da Record TV)