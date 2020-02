Contratada pela Globo com salário impressionante, Larissa Manoela vai se mudar de Cotia para o Rio

Uma das moradoras ilustres da Granja Viana, em Cotia, a estrela teen Larissa Manoela é a mais nova “global”.

Ela confirmou nesta quarta-feira (19) sua chegada à Globo com postagem nas redes sociais na qual aparece em frente ao símbolo da emissora. “Na tela da TV no meio desse povo, a gente vai se ver na Globo!”, afirmou.

“Muito se especulava, mas agora eu posso contar para vocês: é real oficial! A gente vai se ver na Globo”, disse Larissa Manoela, que já estrelou novelas infantis no SBT e filme na Netflix.

E o salário da garota de apenas de 19 anos impressiona os “meros mortais”. Larissa Manoela chega com status de protagonista no canal do “plim plim” e vai ganhar na casa dos R$ 80 mil por mês quando estiver no ar, segundo o portal R7.

Mudança

Com a mudança de emprego, a atriz deve se mudar da Granja Viana, em Cotia, para o Rio de Janeiro, onde fica a nova emissora. Larissa Manoela e a mãe devem passar a morar em um apartamento na Barra da Tijuca, a cerca de 30 minutos do Estúdios Globo (antigo Projac). Já o pai da estrela teen deve continuar morando na casa da família na Granja Viana.

O primeiro trabalho de Larissa Manoela na Globo deve ser um uma futura novela das 6, ainda sem nome confirmado.