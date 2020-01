Moradora de Cotia, Larissa Manoela é estrela de novo filme da Netflix, disponibilizado nesta quinta (23)

Uma das moradoras ilustres da Granja Viana, em Cotia, a estrela teen Larissa Manoela teve seu primeiro filme da Netflix como protagonista disponibilizado na plataforma de streaming nesta quinta-feira (23).

Na comédia romântica “Modo Avião”, Larissa Manoela interpreta Ana, uma digital influencer que, após uma série de batidas de trânsito causadas pelo uso indevido de celular, é impedida pela família de ter acesso ao smartphone e mandada para a chácara do avô no interior, onde precisa aprender a viver de modo offline.

“O maior desafio foi construir a Ana para que ela fosse a Ana e, não, a Larissa, porque eu também vivo nesse mundo (da internet e de digital influencer). As redes sociais fazem muito parte do meu cotidiano, do meu dia a dia, eu realmente publico, compartilho”, disse a atriz ao “Correio Brazilense”.

“A Ana é uma menina de personalidade. Ela tem uma voz forte, tem uma opinião, e eu sou muito essa pessoa também. Acho que sempre tem um momento ali da trama, da história e da personalidade que se cruzam com a vida real”, completou Larissa Manoela.

Além de “Modo Avião”, que conta com Erasmo Carlos no elenco, a atriz firmou contrato para mais dois filmes da Netflix, ainda sem data para lançamento.

