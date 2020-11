Cooperativa de crédito Sicoob CredMetal inaugura agência em Cotia

A cooperativa de crédito Sicoob CredMetal inaugurou, nesta segunda-feira (9), o primeiro posto de atendimento da região em Cotia. A agência está instalada no prédio do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, na avenida Joaquim Barreto, 316, centro de Cotia, e vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

A cerimônia de inauguração do espaço contou com a participação de nomes como Jorge Nazareno, que é presidente do sindicato e presidente do Conselho do Sicoob CredMetal, Milton Cavalo, diretor presidente do Sicoob e diretor do sindicato, e Coronel Roberval Ferreira França, que é diretor presidente do Sicoob Central Cecresp.

“É com muito orgulho que inauguramos este primeiro posto, que faz parte do nosso projeto de expansão. Aqui vai ser uma casa de grandes negócios, mas onde as pessoas serão sempre bem-vindas, vamos atender os nossos associados com dignidade e respeito poque este é o ceio do cooperativismo de crédito”, disse Milton Cavalo.

No evento, Jorge Nazareno afirmou que o posto de atendimento instalado em Cotia chega para reforçar a missão do cooperativismo de crédito na região. “O nosso proposito só será realizado se fizermos cooperativismo de fato. Pensar nas pessoas que precisam progredir num país que é altamente desigual: 10% dos mais ricos tem renda maior que 80% da população, não podemos concordar com isso. Este é proposito do cooperativismo: crescer, sem deixar ninguém para trás, crescermos juntos”.

Inicialmente, o Sicoob CredMetal, que nasceu de uma iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos, e atendia apenas aos trabalhadores da categoria. Agora, qualquer pessoa ou empresa pode fazer parte da cooperativa, que tem sua sede instalada em Presidente Altino, Osasco.

A agência do Sicoob em Cotia será gerenciada por Rafaela Lemos, que começou a trabalhar na cooperativa há 14 anos, como estagiária. “É muito gratificante estar aqui. O Sicoob CredMetal busca o crescimento de todos de forma igualitária e queremos sempre contribuir da melhor forma com a vida dos nossos associados”, destacou a gerente, que já recebeu Jamile Pires, primeira sócia a abrir conta no posto. “São bastantes facilidades, sem burocracia e oferece taxas justas”, avaliou a moradora de Cotia.

Serviço

Posto de atendimento Sicoob CredMetal Cotia

Local: Prédio do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, na Avenida Joaquim Barreto, 316, Centro – Cotia

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 10h às 16h