Coronavírus | Em reunião com religiosos, Prefeitura de Carapicuíba pede cultos mais curtos

Após a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus (covid-19) na cidade, o prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves, teve reunião com líderes religiosos na manhã desta segunda-feira (16), para a definição de estratégias conjuntas de combate à doença.

Entre as medidas solicitadas no encontro estão: diminuição do tempo dos cultos, cancelamento de eventos festivos, ampliação do número de cultos para não haver aglomerações em uma só celebração, evitar cumprimentos, protocolos de higienização com álcool em gel e orientação para que as pessoas do grupo de risco acompanhem as cerimônias apenas pelas redes sociais.

“Continuamos nos reunindo com diversos setores da cidade para conversar sobre ações e proteger nossa população. Junto com líderes religiosos, apresentamos medidas para evitar o contágio”, afirmou o prefeito Marcos Neves.