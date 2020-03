Carapicuíba tem seu primeiro caso do novo coronavírus confirmado

A Prefeitura de Carapicuíba confirmou, na tarde deste sábado (14), o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus (covid-19) no município.

“A pessoa que contraiu o coronavírus voltou de viagem da Itália e Espanha, passou em hospital particular na cidade de São Paulo e está em monitoramento domiciliar”, afirmou a administração municipal, em nota (leia a íntegra abaixo). “É importante frisar que não é momento para pânico e, sim, de prudência e prevenção”.

É o segundo caso confirmado na região. O primeiro é um morador de Alphaville, em Santana de Parnaíba, que esteve em viagem aos Estados Unidos.

Aulas

Diversas prefeituras da região, como as de Osasco e Carapicuíba, anunciaram neste sábado a suspensão gradativa das aulas na rede municipal a partir de segunda-feira (16). Na semana seguinte, a partir do dia 23, as aulas serão totalmente suspensas, inclusive nas creches.

Nota oficial da Prefeitura de Carapicuíba sobre o primeiro caso confirmado do novo coronavírus (covid-19) na cidade:

“O caso de #coronavirus registrado como de Carapicuíba foi inicialmente acompanhado pela Vigilância Epidemiológica de Cotia, pois a pessoa mora num condomínio que faz divisa entre as duas cidades.

Na noite deste sábado, a Secretaria Estadual de Saúde corrigiu o registro e notificou a nossa cidade. A partir de então, a Vigilância Epidemiológica de Carapicuíba está acompanhando o caso. A pessoa que contraiu o coronavírus voltou de viagem da Itália e Espanha, passou em hospital particular na cidade de São Paulo e está em monitoramento domiciliar. É importante frisar que não é momento para pânico e, sim, de prudência e prevenção.

A Prefeitura já seguiu recomendações do Governo do Estado em relação à suspensão das aulas e demais atividades envolvendo crianças e idosos. É importante esclarecer que a suspensão é gradativa para que a família possa se organizar até o dia 23, quando as aulas serão suspensas totalmente.

É importante que todos divulguem informações sobre os procedimentos básicos, como por exemplo, lavar sempre as mãos, não compartilhar objetos de uso pessoal (copo, toalha, talheres), evitar tocar em olhos, nariz e boca, com as mãos não higienizadas, ao tossir ou espirrar, utilizar o braço ou lenços descartáveis.

Adicione o Whatsapp da Prefeitura 9 7132-1923 para receber as informações oficiais”.