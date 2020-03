Coronavírus | Osasco terá atendimento voltado a moradores de rua

Diante da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou que vai destinar uma das alas do albergue do Rochdale às pessoas em situação de rua que estiverem no grupo de risco e que eventualmente necessitem de isolamento.

“Vivemos um momento em que a gente tem que dar atenção para todos, em especial, para as pessoas em situação de rua, que não têm informação necessária e não têm uma família para acolher e orientar”, disse Lins em transmissão ao vivo via Facebook, na noite desta quarta-feira (18).

Segundo Lins, a administração municipal vai destinar também o Centro de Atenção ao Idoso (CAI), que fica em Presidente Altino, para realizar exames laboratoriais desse grupo. As pessoas em situação de rua que apresentarem os sintomas e que necessitarem de isolamento social serão encaminhadas ao albergue.

“Vamos ter um suporte específico aqui na cidade para acolher as pessoas em situação de rua. O CAI, para que possam fazer os exames, [receber] os diagnósticos e o nosso albergue central, que vai acolher e isolar, se necessário, em casos de pessoas que estejam no grupo de risco”, disse o prefeito.

O albergue do Rochdale tem capacidade para atender até 100 pessoas e é dividido duas alas, uma destinada para homens e a outra às mulheres e crianças.