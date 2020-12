Corpo da jovem Katia é encontrado em Osasco

O corpo de Katia Vieira, de 17 anos, moradora de Presidente Altino, em Osasco, foi encontrado nesta quarta-feira (30), no Jardim Piratininga. A informação foi confirmada pela prima da jovem ao Visão Oeste.

publicidade

Katia estava desaparecida há dez dias, quando saiu para encontrar um rapaz que conheceu pela internet e não foi mais vista. Ela não chegou a se encontrar com o rapaz, que entrou em contato com a família da jovem quando soube do desaparecimento.

O corpo de Katia foi encontrado em estado de decomposição, na rua Paula Rodrigues. A polícia vai investigar a causa da morte e o que teria acontecido com a vítima.

publicidade