Horóscopo do Dia: previsões de hoje (31/12) para o seu signo

Horóscopo do Dia para esta quinta-feira (31/12). Confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje.

Horóscopo de CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Tenha a certeza que agora o amor lhe sorri e, se você se sentir inquieto ou inseguro com relação a alguém que gosta, perceberá que não passa de uma fantasia da sua parte porque…

Dinheiro & Trabalho: A partir de hoje começa um ciclo formidável em sua recuperação econômica que o ajudará a sair de problemas financeiros. Você terá sorte de trabalhar em algo que gosta, isso garante que esteja sempre…

Horóscopo de AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Há no seu horóscopo indícios que viverá momentos muito bons com uma pessoa em que nunca pensou encontrar na vida. Esteja atento aos sinais que encontrará a partir de hoje, porque…

Dinheiro & Trabalho: Quando se trata de ganhar dinheiro, você receberá uma oferta interessante. A ideia é muito boa, mas primeiro você precisa organizar seu tempo e eliminar todas as possibilidades de erro. De suas decisões…

Horóscopo de PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Já nos próximos dias uma pessoa que poderia mudar sua situação entra em sua vida. Os dias de solteirice estão prestes a terminar. Você viverá com ela um romance empolgante como uma…

Dinheiro & Trabalho: Fique de olho em tudo que acontece porque a prosperidade está à sua volta e agora você está no caminho certo para avançar nas suas finanças, mas se você baixar a guarda e não se mover com rapidez, poderá atrasar…

Horóscopo de ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Saiba que se você não tiver paciência suficiente, perderá tudo o que já fez para conquistar essa pessoa. Ela já tem mostrado interesse em você, é apenas uma questão de aumentar…

Dinheiro & Trabalho: Precisará aumentar seus esforços financeiros em diferentes campos para poder cumprir suas metas e ganhar mais dinheiro. Não se prenda a uma única empresa se for autônomo, mas canalize sua energia para…

Horóscopo de TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: De fato, se você for ousado, a vida lhe recompensará com um novo amor. O mundo é daqueles que ousam, não dos que permanecem olhando para o tempo passar na esperança de…

Dinheiro & Trabalho: Você está criando um caminho de sucesso na profissão que cada vez o levarão mais alto e longe. A partir de hoje poderá fazer grandes mudanças em seu setor profissional e especialmente no financeiro, não..

Horóscopo de GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Como uma maneira de se proteger, você tende a ver a vida pela razão e não pelo coração. Deixe o amor levar você para junto dessa pessoa que jamais você pensou em se aproximar…

Dinheiro & Trabalho: Que não fiquem dúvidas que tudo vai mudar para muito melhor na sua vida financeira. Longe ficará a falta de recursos e oportunidades, um novo panorama se abre para você. Tudo deverá ser fácil e tranquilo a…

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Fique confiante porque não há nada impossível quando existe amor e, embora você se sinta entristecido pela distância, pode sempre sonhar e planejar seu futuro. Tudo o que acontece…

Dinheiro & Trabalho: Seu comprometimento em relação ao trabalho não passa despercebido e em breve você receberá notícias muito positivas se estiver aguardando algum tempo pelo resultado de uma certa vaga. Infelizmente no seu…

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: Use da sua inteligência e mude a estratégia de conquista se os resultados que você está obtendo não forem os esperados. Procure se mostrar mais otimista, alegre e disposto. Sua nova…

Dinheiro & Trabalho: Difícil de entender no seu signo, mas se você está tendo algumas dificuldades financeiras, há boas notícias, pois você terá os recursos para lidar com isso e resolver os problemas que parecem não ter…

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Bom ficar ligado, porque terá dias maravilhosos com aquela pessoa que você tanto gosta, mas que aparentemente não dá sinais de sentir o mesmo por você. O que é falso. Atreva-se…

Dinheiro & Trabalho: Com relação às expectativas financeiras, as coisas mais difíceis são resolvidas quando você menos pensa e o dinheiro que você precisa chegará até você. Você tem alguma meta específica? Coloque por escrito…

Horóscopo de LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Se essa pessoa lhe atrai, faça algo diferente e não tenha medo de parecer ousado demais, essa pessoa com toda certeza vai adorar. Mas não fique apenas na brincadeira e aventuras…

Dinheiro & Trabalho: O que queria acontece, prepare-se para receber uma surpresa agradável que mudará alegremente a dinâmica do seu trabalho, aproximando-o de seus objetivos. Você saberá como encontrar a resposta certa para…

Horóscopo de ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Não seja tão impaciente, já que as coisas começam a ficar cada vez mais intensas com essa pessoa, mas você ainda deve ficar na sua. Para que esse novo relacionamento aconteça você…

Dinheiro & Trabalho: Será apresentada uma situação que o levará a uma aventura capaz de combinar prazer com trabalho. Sua carreira ou profissão será favorecida em muitos aspectos. Procure entender que nem todas as…

Horóscopo de SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Embora não o perceba, algo já começou, a felicidade chegará à sua porta. O amor virá graças à energia de suas ações, ao poder de sua presença. Você tem tudo o que precisa para ser…