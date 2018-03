Corpo de mulher é encontrado em matagal de Itapevi

Na última semana, o corpo de uma mulher foi encontrado em um matagal em Itapevi. A vítima, Daiane, foi morta por três tiros.

Daiane, mãe de dois filhos, morava nos fundos da casa de sua mãe. Ela havia acabado de arrumar um emprego em um restaurante, mas, antes de iniciar o novo trabalho, ela deveria fazer um treinamento.

No dia do treinamento, Daiane não visitou sua mãe, como fazia diariamente, nem retornou as ligações que a mãe havia feito.

Preocupada, a mãe da vítima se dirigiu à polícia para relatar o desaparecimento da filha, e, pouco tempo depois, os policiais a informaram que encontraram o corpo de Daiane em um matagal.

De acordo com reportagem feita pelo programa Cidade Alerta, algumas testemunhas avistaram Daiane em uma avenida da cidade carregando um capacete de moto, mas de acordo com a família da vítima, ela não sabia pilotar. A polícia está investigando o caso e vai procurar filmagens em câmeras de segurança.