Quartas de final: Vôlei Nestlé/Osasco enfrenta Hinode/Barueri em clássico regional

Neste domingo, 11, às 10h30, haverá o clássico das quartas de final da Superliga Feminina de vôlei entre os times Nestlé/Osasco e Hinode/Barueri, no Ginásio de Esportes Prof. José Liberatti.

O Nestlé/Osasco encerrou sua participação na fase de classificação da competição em quarto lugar, somando 44 pontos, 15 vitórias e 7 derrotas. Já o Hinode Barueri, em quinto lugar, somou 37 pontos, 13 vitórias e 9 derrotas.

As quartas de final serão definidas em melhor de três partidas. O segundo jogo entre Osasco e Barueri acontecerá no dia 17 de março, às 17h, em Barueri, no Poliesportivo José Corrêa e, se necessário, haverá a terceira partida dia 20/3, ainda sem horário definido, no Liberatti, em Osasco.

Na fase de classificação as equipes se enfrentaram duas vezes e Osasco levou a melhor em ambas oportunidades vencendo a equipe por 3 sets a 1, no primeiro turno jogando em Barueri e no segundo turno jogando em casa.

A entrada para prestigiar a partida em Osasco é gratuita, sendo necessário apenas chegar com pelo menos 45 minutos de antecedência.