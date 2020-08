Corpo de osasquense que estava desaparecido há duas semanas é encontrado no Rochdale

O corpo de Allan Jhonatan do Nascimento, de 26 anos, morador do Jardim Rochdale, em Osasco, foi encontrado nesta segunda-feira (24). Ele estava desaparecido desde o dia 10 de agosto, quando saiu para sacar dinheiro em um posto de combustível próximo de sua casa.

A família estava desesperada em busca do rapaz, que também era conhecido como Bebê. Allan foi encontrado sem vida em um córrego próximo de sua casa, em uma comunidade no Rochdale.

Bebê foi visto pela última vez por volta das 20h do dia 10 de agosto, nas imagens da câmera de monitoramento de um posto de combustível, onde ele teria ido sacar pouco mais de R$ 1 mil. O último contato de Allan com a mãe foi antes de sair de casa, quando ele havia dito que voltaria com pão e leite.

Publicidade

Nas rede sociais, amigos e familiares se despediram de Bebê e agradeceram a todos que se mobilizaram para ajudar a encontrá-lo. Ainda não há informações sobre o que teria acontecido com ele.