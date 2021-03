Corpo de recém-nascido é encontrado carbonizado em saco de lixo em Itapevi

Coletores de reciclagem encontraram o corpo de um recém-nascido carbonizado em Itapevi, neste sábado (27). Devido ao grau das queimaduras, não foi possível identificar o sexo do bebê, que estava dentro de um saco de lixo.

Assim que perceberam que havia um bebê dentro de um dos sacos em um terreno baldio, que fica perto do viaduto Ameríndia (que liga o bairro ao Jardim Vitápolis), os coletores acionaram a Guarda Civil Municipal (GCM).

Os guardas preservaram o local até a chegada da perícia. Devido ao grau das queimaduras, não foi possível identificar o sexo do bebê. O caso foi registrado no DP de Itapevi, onde serão iniciada as investigações para identificar o autor do crime.

