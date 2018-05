Corpus Christi em Santana de Parnaíba terá tapete de 850 metros

Em Santana de Parnaíba, a tradicional celebração de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 31, terá como tema “A Fonte da Vida para o Leigo em Missão”. Serão 50 toneladas de serragem e outros acessórios que darão forma aos 850 metros de tapetes coloridos, divididos em mais de 60 quadros temáticos que contam a história da celebração do Corpo de Cristo e tomarão conta das ruas do Centro Histórico.

Publicidade

Os tapetes são confeccionados pelos moradores da cidade, adultos e crianças, que abusam da criatividade usando serragens, fornecidas pela prefeitura, até elementos como pipoca, tampinha de garrafa, casca de ovo, cal, algodão, pó de café, entre outros.

A programação religiosa contará com celebrações (missas) às 8h30, 10h30, 12h, e 15h30, seguida da tradicional procissão pelas ruas do Centro Histórico. Moradores e turistas poderão visitar as Feiras de Artesanato e alimentação, localizadas respectivamente, nas Ruas André Fernandes e Pedro Procópio.

De acordo com a organização do evento, a expectativa é que a cidade receba mais de 50 mil visitantes ao longo do dia. O Centro Histórico estará adaptado para o evento, mesmo com obras de revitalização.

Sobre a Celebração

A celebração da festa de Corpus Christi, nome que vem do latim que significa Corpo de Cristo, teve origem em 1243, em Liége, na Bélgica, quando a freira Juliana de Mont Cornion teve visões de Cristo, manifestando o desejo de que a ocasião fosse lembrada com destaque. Em 1264, o evento foi estendido para toda a Igreja Católica, por determinação do Papa Urbano IV.