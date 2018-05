Corpus Christi: saiba o que abre e fecha em Osasco durante o feriado prolongado

A Prefeitura de Osasco informa à população que no feriado de Corpus Christi, comemorado nesta quinta-feira, dia 31, não haverá expediente nos seguintes pontos da cidade: Paço Municipal, Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centro de Atenção ao Idoso (CATI), Casa da Mulher, Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência (CRMVV), Centro de Especialidades Odontológicas, Portal do Trabalhador e unidades do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

As feiras livres funcionarão normalmente nos locais e horários habituais. Os parques municipais também manterão horário normal. O Mercado Municipal terá expediente reduzido e funcionará das 7 às 13h.

Todos os serviços de urgência e emergência estarão à disposição da população, além dos plantões e rondas ostensivas da Guarda Civil Municipal e serviços de trânsito.

O Hospital Municipal Central de Osasco, Maternidade Amador Aguiar, Prontos-Socorros (PSs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os Postos de Pronto Atendimento (PPAs) terão expediente normal, com atendimento 24 horas.

SERVIÇOS ESTADUAIS

Procon-SP

A Fundação Procon informa que as audiências, setor administrativo e ouvidoria, além dos atendimentos telefônico (151) e eletrônico, não funcionarão na próxima quinta (31) e sexta-feira (1º). Os núcleos regionais do Procon-SP em Campinas, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto, Santos, Bauru e Presidente Prudente também acompanham essa programação.

Os postos de atendimento pessoal dentro das unidades Sé, Santo Amaro e Itaquera do Poupatempo não funcionarão na quinta-feira (31). Na sexta-feira (1º) e sábado (2), o funcionamento será normal, das 7h às 19h e das 7h às 13h, respectivamente.

A abertura dos Procons municipais fica a critério da administração municipal.

Poupatempo

O Poupatempo informa que, na próxima quinta-feira (31), os postos de todo o Estado estarão fechados, em razão do feriado de Corpus Christi. Na sexta-feira (1º), o expediente volta ao horário habitual em todas as unidades, assim como as operações no sábado (2).

O Poupinha, atendente virtual do Poupatempo, está disponível no portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela) e no Messenger, no Facebook.

Além do agendamento, os canais também possibilitam que os usuários obtenham informações corretas sobre todos os serviços oferecidos, prazos de entrega, valores de taxas, documentos necessários, e endereços dos postos.

Pró-Sangue

Os postos de coleta da Fundação Pró-Sangue possuem horários de funcionamento variados nos dias do feriado prolongado de Corpus Christi. Na unidade Clínicas, na capital paulista, haverá expediente na próxima quinta (31), sexta (1º) e sábado (2), entre 8h e 16h. No domingo, o local estará fechado.

Os interessados em doar sangue podem conferir a programação e endereços dos demais postos pela internet.

As informações são da Fundação Pró-Sangue.

Detran.SP

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) informa que os postos de atendimento no Estado fecharão nesta quinta-feira (31) para o feriado e reabrirão na sexta (1º), no horário regular.

No próximo sábado (2), estarão abertas as unidades que funcionam regularmente nesse dia da semana. Nas cidades em que o posto do Detran.SP opera em prédios de prefeituras ou delegacias, o funcionamento seguirá o expediente desses órgãos.

As informações são do Detran.SP.